Не только Медведев. СБУ объявила в розыск ряд чиновников России
Служба безопасности Украины объявила о розыске ряда должностных лиц Российской Федерации. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"Служба безопасности Украины подтверждает, что заместитель главы совета безопасности России и бывший президент страны-агрессора Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Это произошло еще в марте 2022 года в начале полномасштабной агрессии России", - пишеь СБУ.
Медведев и большинство членов Совбеза России подозреваются в уголовном производстве по ст. 110 Уголовного кодекса - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненно.
Также в список объявленных в розыск попали:
- Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности России;
- Вячеслав Володин, глава Госдумы;
- Виктор Золотов, директор Национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии;
- Владимир Колокольцев, глава МВД России;
- Валентина Матвиенко, глава Совета федерального собрания России;
- Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России;
- Сергей Шойгу, министр обороны России;
- Игорь Щеголев, государственный советник Российской Федерации 1-го класса;
- Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации;
- и другие.
"Следователи СБУ совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора продолжают работу по документированию действий каждого рашиста, виновных в преступлениях против Украины, чтобы привлечь их к ответственности", - добавляет СБУ.
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