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Число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось

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Киев, Понедельник 10 октября 2022 21:19
Число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось Фото: число погибших и раненых в результате обстрела Украины увеличилось (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетных ударов по территории Украины в понедельник, 10 октября, погибли по меньшей мере 14 человек. Еще более 90 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в эфире телемарафона.

"Мы зафиксировали 74 обстрела на данный момент. К сожалению, есть 14 погибших и 97 травмированных", - рассказал министр.

Напомним, 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел территорий Украины, в результате которого есть жертвы среди мирного населения.

По состоянию на 17:00 было известно об 11 погибших и более 80 раненых мирных жителях. В частности, в Киеве погибли пятеро человек, 47 жителей столицы получили ранения.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что из-за обстрела были повреждены 11 важных инфраструктурных объектов.

По данным Главного управления разведки, российские оккупанты планировали массированные удары по объектам критической гражданской инфраструктуры, а также центральным районам украинских городов еще с начала октября.

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