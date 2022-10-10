Украина под массовыми ракетными ударами: что известно сейчас

В понедельник, 10 октября, Украина подверглась одной из самых масштабных массированных атак со стороны РФ. Под обстрелом оказались Киев, Житомир, Львов. Во многих областях сработала ПВО.

РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.

Киев

Около 9 утра в центре Киева прогремел первый взрыв. На данный момент уже зафиксировано не меньше 10 взрывов. По данным мэра Виталия Кличко, ракеты попали по центру столицы - в Шевченковском и в Соломенском районах.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас опубликовал фото с места инцидента в Киеве. На нем заметен серьезный пожар, огонь охватил автомобили.

Kyiv city centre right now. pic.twitter.com/hLFFBNvYec — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) October 10, 2022

Момент удара по Киеву попал в прямой эфир BBC.

Ракетний удар по Києву під час прямого ефіру на BBC pic.twitter.com/J5AiR3nm6l — Сергій Прач (@sergey_prach) October 10, 2022

Что известно о пострадавших и погибших

Буквально сразу стало известно о погибших и раненых в результате взрывов в Киеве.

"Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах. Информация уточняется", - рассказала Суспильному пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Позже советник министра МВД Ростислав Смирнов сообщил, что в Шевченковском районе погибли минимум 8 человек и 24 ранены.

Метро в Киеве

Из-за обстрела движения поездов красной линией метро приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота". Позже метро в Киеве было полностью остановлено.

В столице наблюдаются перебои со светом и мобильной связью.

Железнодорожный вокзал в Киеве

По данным УЗ, взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает.

"Высадка и посадка на поезда производится через западный и восточный подземные переходы, которые выполняют роль укрытия", - говорится в сообщении.

Киевская область

По данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, практически по всей Киевской области работает ПВО.

"Есть сбитые ракеты. Есть прилеты по частному сектору в двух общинах. Есть пострадавшие", - написал он.

Над Киевской областью уже сбито 6 ракет. По данным мэра Бучи Анатолия Федорука, все они были сбиты над Бучанской общиной.

"Две ракеты - между селом Здвижовка и поселком Бородянка (остатки ракет упали в лесу). Четыре ракеты - вблизи деревень Синяк и Гавриловка (остатки упали в лес). ПВО работает. Повреждений инфраструктуры и жертв - нет", - рассказал он.

Днепр и область

Массирована была атакована и Днепропетровская область. По области были зафиксированы удары ракет, РСЗО и тяжелой артиллерии.

Обновлено 11.01. По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, по городу нанесли ракетный удар.

"Ракетный удар по городу! Все - в укрытиях! Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет" - напомнил он.

Одесса и область

Как сообщает Одесская ОВА, в Одесской области силами противовоздушной обороны сбиты три ракеты и пять дронов-камикадзе.

Харьков и область

В Харькове зафиксировано три "прилета" по Харькову.

"Удар был по объекту энергетической инфраструктуры. В некоторых районах города пропал свет, отсутствует водоснабжение. Специалисты облэнерго, наши коммунальщики делают все возможное, чтобы восстановить нормальную жизнедеятельность Харькова, - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Житомир и Хмельницкий

Взрывы зафиксированы и в Житомире и Хмельницком. Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий предупредил о работе ПВО. В нескольких районах Хмельницкого исчезло электроснабжение.

Львов и область

Во Львове и области прогремели несколько взрывов. Информацию про взрывы подтвердил мэр Львова Андрей Садовой. По его данным, над городом работает ПВО.

"Официально зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области", - написал в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По данным мэра Львова Андрея Садового, из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ.

Поэтому на данный момент горячая вода не подается. Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы", - написал он.

Николаев

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, над областью сбито 3 ракеты.

Сумская область

Взрыв также зафиксирован в Сумской области.

"Сумская область. Взрыв. Конотоп. Оставайтесь в укрытиях", - написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обновлено 10.39. По словам главы области, из-за удара по Конотопу есть раненые.

"Во всех районах области есть перебои со светом. Кое-где, из-за этого - проблемы с водоснабжением. В Конотопе прилет двух ракет по объекту инфраструктуры. Есть раненые", - написал он.

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