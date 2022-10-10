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Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины

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Понедельник 10 октября 2022 22:14
Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой беседы были поставки Украине систем ПВО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский написал в Telegram.

"Провел продуктивный разговор с президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве", - написал глава украинского государства.

Зеленский также отметил, что лидерство США очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции государств G7 и поддержки резолюции на Генассамблее ООН, которая осуждает аннексию Россией четырех украинских регионов.

Пресс-служба Белого дома по результатам разговора двух президентов сообщила, что Байден осудил ракетные удары России по Украине, в том числе по Киеву, и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в этих бессмысленных атаках.

"Президент Байден пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для самообороны, включая передовые системы ПВО. Он также подчеркнул свое постоянное сотрудничество с союзниками и партнерами, чтобы продолжать взимать убытки из России, привлекать Россию к ответственности за ее военные преступления и зверства и предоставлять Украине безопасность", экономическую и гуманитарную помощь", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 10 октября Генассамблея ООН начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию РФ украинских территорий.

Напомним, что Россия стремится устроить тайное голосование на Генассамблее по осуждению аннексии.

До этого РФ наложила вето на резолюцию в Совбезе ООН с осуждением и непризнанием псевдореферендумов и аннексии украинских территорий.

Кроме того, Зеленский призвал поддержать резолюцию по репарациям от РФ на Генассамблее ООН.

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Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины
Зеленский обсудил с Байденом поставки систем ПВО для Украины
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