Масований обстріл України та розгортання військ РФ і Білорусі: новини за 10 жовтня

Окупанти завдали масованого ракетного удару по території України, внаслідок якого є загиблі. Тим часом президент РФ Володимир Путін та лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко домовилися про спільне розгортання військ двох країн.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 10 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Україна зазнала масштабної ракетної атаки з боку РФ

У понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

В результаті ракетних ударів загинули щонайменше 14 людей. Ще понад 90 - отримали поранення.

Також було пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів, через що в деяких областях зникло світло.

Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ

Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися глава білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

За словами Лукашенка, російських військових розмістять у Білорусі. Він наказав "розмістити їх там, де потрібно".

У Росії все більше сумніваються у перемозі і безпосередньо критикують Путіна, - ISW

Вибух на Кримському мосту, провали російських військових та проблеми з мобілізацією викликали пряму критику президента Росії Володимира Путіна прихильниками радикальних дій щодо України, повідомляє Інститут вивчення війни.

За його даними, військові кореспонденти розкритикували Путіна та Кремль за нездатність прямо реагувати на важливі події, зазначивши, що складно згуртуватися навколо президента, коли його уряд покладається на таємність.

Німеччина днями передасть Україні першу систему ППО IRIS-T, - міністр оборони

Німеччина передасть Україні перший із чотирьох комплексів протиповітряної оборони IRIS-T вже найближчими днями, заявила голова Міноборони ФРН Крістіне Ламбрехт.

"Ракетні обстріли Києва та багатьох інших міст ясно показують, наскільки важливо швидко доставити в Україну системи ППО. Найближчими днями перша з чотирьох сучасних систем ППО IRIS-T SLM буде готова забезпечити ефективний захист українців", - зазначила вона.

Не лише Медведєв. СБУ оголосила в розшук низку чиновників Росії

Служба безпеки України оголосила про розшук ряду посадових осіб Російської Федерації . Їх звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Зокрема, у розшук було оголошено заступника голови ради безпеки Росії та колишнього президента країни-агресора Дмитра Медведєва. Це сталося ще у березні 2022 року на початку повномасштабної агресії Росії.

Зеленський обговорив з Байденом постачання систем ППО для України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом . Головною темою бесіди було постачання Україні систем ППО.

"Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Наразі це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці", - написав глава української держави.