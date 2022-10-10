В Луганской области оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в детских больницах

Россия располагает раненых солдат, в том числе "вагнеровцев" в детских больницах на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Для обеспечения потребностей больничных учреждений временно оккупированных населенных пунктов, активно используемых захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников. В детской больнице одного из населенных пунктов Луганской области, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых", - пишет пресс-служба Генштаба.

Среди раненых солдат есть и бывшие заключенные, подписавшие контракт с частной военной компанией "Вагнер".

Также отмечают случаи, когда детей не долечив выписывали из больницы, чтобы освободить место для солдат.