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В Луганской области оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в детских больницах

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Понедельник 10 октября 2022 19:57
В Луганской области оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в детских больницах Фото: в Луганской области оккупанты лечат раненых "вагнеровцев" в детских больницах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россия располагает раненых солдат, в том числе "вагнеровцев" в детских больницах на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Для обеспечения потребностей больничных учреждений временно оккупированных населенных пунктов, активно используемых захватчиками в качестве госпиталей, дополнительно прибывают группы медработников. В детской больнице одного из населенных пунктов Луганской области, российские оккупанты, рядом с больными детьми, разместили своих раненых", - пишет пресс-служба Генштаба.

Среди раненых солдат есть и бывшие заключенные, подписавшие контракт с частной военной компанией "Вагнер".

Также отмечают случаи, когда детей не долечив выписывали из больницы, чтобы освободить место для солдат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что мобилизованные россияне начали массово пропадать на фронте.

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Луганск Российская Федерация
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