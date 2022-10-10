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Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск: что известно

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Украина, Понедельник 10 октября 2022 12:37
Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск: что известно Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Россия и Беларусь готовят совместное развертывание войск. Об этом договорились глава белорусского режима Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки - армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки", - заявил глава белорусского режима.

Он также отметил, что России сейчас не до этого конфликта.

"Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек, - сказал Лукашенко. - И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки".

Напомним, днем ранее МИД Беларуси вручил украинскому послу Игорю Кизиму дипломатическую ноту, в которой утверждает, что Киев якобы планирует нанести удар по территории Беларуси.

Напомним, накануне заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что белорусские военные планируют организовать учения, на которых, вероятно, будет проведена тренировка "освобождения" территорий и не исключено, что подразумевается захват части пограничных областей Украины.

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