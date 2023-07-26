ЕС продлил санкции против России, но исключил трех человек по просьбе Венгрии
Послы Евросоюза на шесть месяцев продлили антироссийские санкции, которые были введены за нарушение территориальной целостности Украины. Они будут действовать до конца декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское председательство в Европейском совете в Twitter.
"Послы стран ЕС договорились о возобновлении ограничительных мер в связи с территориальной целостностью Украины", - сказано в сообщении.
Как уточнил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, решением послов ЕС был продлен запрет на выдачу виз и замораживание активов в отношении 1800 человек и организаций, которые причастны к нарушении территориальной целостности Украины.
"Венгрии удалось исключить три второстепенных имени (из санкционного списка - ред.), но изначально она хотела исключить девять (имен - ред.)", - написал Йозвяк.
Санкции ЕС против России
Напомним, Евросоюз вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда страна агрессор оккупировала Крым и части Луганской и Донецкой областей. Ограничения значительно расширили после того, как в 2022 году россияне начали полномасштабное вторжение.
Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT а также большое количество экспортных ограничений.
Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.
Более детально о последнем из них можете узнать в материале РБК-Украина.
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