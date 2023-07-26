Вертолет и почти 500 окупантов: потери РФ в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на утро среды, 26 июля, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 243 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 22 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 243680 (+460) человек ликвидировано,

танков ‒ 4177 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 8136 (+5) ед,

артиллерийских систем - 4727 (+22) ед,

РСЗО - 698 ед,

средства ПВО - 457 (+3) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 311 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3993 (+16),

крылатые ракеты - 1307 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7211 (+17) ед,

специальная техника - 708 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах в Украине произошло 26 боевых столкновений. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

При этом, по данным Института изучения войны, ВСУ за последние сутки продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов. При этом ВСУ в ходе своих операции существенно истощают силы российских оккупантов.