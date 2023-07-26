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Вертолет и почти 500 окупантов: потери РФ в войне за сутки

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Украина, Среда 26 июля 2023 08:21
Вертолет и почти 500 окупантов: потери РФ в войне за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 26 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 26 июля, составили 460 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 243 680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 22 артсистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 243680 (+460) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4177 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 8136 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 4727 (+22) ед,
  • РСЗО - 698 ед,
  • средства ПВО - 457 (+3) ед,
  • самолетов - 315 ед,
  • вертолетов - 311 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3993 (+16),
  • крылатые ракеты - 1307 ед,
  • корабли /катера - 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7211 (+17) ед,
  • специальная техника - 708 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах в Украине произошло 26 боевых столкновений. ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 5 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136" и 2 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

При этом, по данным Института изучения войны, ВСУ за последние сутки продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и продвинулись вперед, а в районе Бахмута также добились тактически важных успехов. При этом ВСУ в ходе своих операции существенно истощают силы российских оккупантов.

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