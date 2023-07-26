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Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу объявили подозрение в госизмене

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Киев, Среда 26 июля 2023 11:11
Экс-нардепу от ОПЗЖ Рабиновичу объявили подозрение в госизмене Фото: Вадим Рабинович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывшему народному депутату от запрещенной партии ОПЗЖ объявили подозрение в государственной измене. Речь идет о Вадиме Рабиновиче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

По данным следствия, экс-нардеп распространял среди населения и политического руководства стран Евросоюза антиукраинскую пропагандистскую информацию.

Известно, что Рабинович в своих выступлениях и интервью распространял манипулятивные высказывания, которые вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины. ГБР отмечает, что деятельность бывшего нардепа помогала России достичь своих военно-политических целей.

Рабиновичу объявили подозрение в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Сообщение о подозрении осуществлено путем направления соответствующего запроса о международной правовой помощи в Израиль, где сейчас скрывается экс-нардеп.

Рабиновичу грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Пророссийская ОПЗЖ запрещена в Украине

Напомним, Верховный суд Украины официально запретил деятельность партии "Оппозиционная платформа - За життя". Возглавлял ее предатель и кум российского диктатора Виктор Медведчук.

Часть нардепов от ОПЗЖ еще до начала полномасштабного вторжения РФ сбежала из Украины. Другие - заявили о выходе из фракции. Следует отметить, что часть представителей этой партии уже лишили мандатов, в том числе и Рабиновича.

Как сообщалось, недавно нардепу от ОПЗЖ Александру Пономареву объявили подозрение в госизмене. СБУ разоблачила его на сотрудничестве с РФ.

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Рабинович госизмена ГБР Оппозиционная платформа За життя
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