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Вечерняя атака РФ: украинские защитники уничтожили 36 ракет

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Украина, Среда 26 июля 2023 21:45
Вечерняя атака РФ: украинские защитники уничтожили 36 ракет Иллюстративное фото: украинские защитники уничтожили 36 ракет во время атаки россиян (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные сегодня, 26 июля, вечером уничтожили 36 крылатых ракет, которыми россияне пытались атаковать нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука в Telegram.

"Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей: 3 крылатых ракеты "Калибр"; 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555", - написал Олещук.

По информации Воздушных сил, ракеты запустили восемь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По маршруту следования ракет работали зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребители и не только.

В Воздушных силах напомнили, что около 19:00 был зафиксирован пуск четырех гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Хмельницкой области. Последствия этой атаки все еще уточняются.

Массированная атака оккупантов

Напомним, сегодня, 26 июля, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она была связана с пуском крылатых ракет россиян, который произвели при помощи авиации из района Каспийского моря.

Позже также стало известно и о попытке атаки гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые враг запустил из истребителей МиГ-31К.

После этого в сети появились сообщения о взрывах в Хмельницкой области. В ОВА подтвердили только работу систем противовоздушной обороны в регионе.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что целью атаки российских оккупантов стал район Староконстантиновки Хмельницкой области.

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