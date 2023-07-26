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Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории России, - Гуменюк

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Украина, Среда 26 июля 2023 09:18
Украину уже атакуют "Шахеды", собранные на территории России, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Москва уже начала использовать для ударов по Украине иранские "Шахеды", собранные на территории России. Об этом свидетельствует маркировка на дронах-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"То, что на остатках тех "Шахедов", которые были найдены после последних атак, была уже маркировка, к примеру, кириллицей, говорит о том, что производство у них уже российское", - сказала она.

Как отметила Гуменюк, в зоне ответственности Юга россияне в большинстве случаев запускают "Шахеды" с восточного побережья Азовского моря. Но были случаи, когда запускали из Крымского полуострова.

"Они используют для пусков несколько маршрутов и пытаются использовать особенности ландшафта для того, чтобы скрыть свои передвижения", - сообщила она.

Российские "Шахеды"

Как сообщало РБК-Украина, Россия начала использовать для ударов по Украине дроны-камикадзе собственного производства. Так называемая "Герань-2" отличается от иранских Shahed.

Новая "Герань-2" получила новую боевую часть, которая маркируется кириллицей вместо латиницы и оснащена вольфрамовыми шариками.

В большинстве случаев РФ использует дроны для разведки украинских позиций и массированных атак по Украине.

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