Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо

Анонсовано прес-конференцію (10:35)

За даними французьких ЗМІ, сьогодні запланована прес-конференція в рамках візиту трьох європейських лідерів до Києва.

"У рамках візиту Еммануеля Макрона та його німецьких та італійських колег до України цього четверга о 14:00 відбудеться прес-конференція, яка відбудеться на BFMTV", - анонсують ЗМІ.

Перша заява Макрона (10:19)

Президент Франції Еммануель Макрон виступив із першою заявою після прибуття в Київ, в якій завірив у повній європейській солідарності з українським народом.

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - заявив Макрон.

З'явилося відео (10:01)

У мережі з'явилося відео Шольца, Макрона та Драгі на вокзалі у Києві. Європейські лідери вже у столиці.

Ціль візиту (09:57)

За даними Reuters, Макрон, Шольц та Драгі прибули в Україну, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

В МВС же не виключають підняття питання й переговорів України та РФ.

Лідери вже в Україні

Спочатку про прибуття лідерів Італії, Франції та Німеччини повідомило італійське RaiNews24.

Так, спочатку телеканал показав фотографію Шольца, Макрона та Драгі за столом у поїзді, також в ефірі було невелике включення кореспондента, що знаходиться у цьому поїзді. Фотографію також публікує La Repubblica, називаючи знімок історичним.

Згодом їх прибуття підтвердив і голова правління УЗ Олександр Камишин. Він опублікував фото трьох лідерів та написав: "Для мене сьогодні це була вже третя ніч в поїзді підряд. Та не тільки я провів сьогоднішню ніч в поїзді".

Чому це важливо

Три європейські лідери мають зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Це перший візит цього тріо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Він проходить на тлі прагнення України стати членом Європейського Союзу.

Постачання зброї

Варто зазначити, що вчора німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння та заявив, що передача здійснюватиметься в координації з партнерами з Європи та НАТО.

"У цій критичній фазі ми значно розширюємо нашу підтримку: ми, серед іншого, постачаємо Україні найсучаснішу зенітну систему та радар виявлення артилерії", - сказав Шольц.

Додамо, що Німеччина заявила про наміри передати ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars.

А вже вчора, 16 червня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Візит заперечувався

Вперше про візит Шольца, Макрона та Драгі в ЗМІ писали ще минулого тижня. Проте згодом з'явилася інформація, що лідери трьох країн можуть відвідати Київ вже 16 червня, але в Берліні та Парижі це спростовували.

Скандал із Шольцем

Не так давно посол України Андрій Мельник заявив, що до Києва запрошений канцлер Німеччини Олаф Шольц, з яким вище керівництво України має намір обговорити перспективи поставок важкого озброєння в нашу країну.

Однак німецький лідер відмовився їхати в Україну, нібито поки цього не зробить особисто президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. На що посол України різко розкритикував канцлера ФРН, назвавши його "ображеною ліверною ковбасою", однак Шольц такі заяви відмовився коментувати.