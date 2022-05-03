Посол України різко розкритикував Шольца за відмову приїхати в Київ

Посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва. Той відмовився від візиту поки цього не зробить особисто німецький президент Франка-Вальтер Штайнмаєр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла виданню Spiegel .

"Грати в ображену сосиску - звучить не дуже по-державницьки. Йдеться про найжорстокішу війну на знищення з часів нападу нацистів на Україну, це не дитячий садок" - зазначив Мельник.

Що сталося

Нагадаємо, уряд України раніше скасував візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра в українську столицю. Причиною скасування є тісні зв'язки Штайнмаєра з Росією в останні роки.

Згодом посол України Андрій Мельник заявив, що до Києва запрошений канцлер Німеччини Олаф Шольц і з ним вище керівництво має намір обговорити перспективи поставок важкого озброєння в Україну.

Однак сам канцлер Німеччини заявив, він не хоче їхати до Києва, поки там не буде президента Штайнмаєра.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.