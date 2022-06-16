ЗМІ назвали ціль візиту Макрона, Шольца та Драгі в Україну
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, також мета візиту трьох лідерів полягає й у "подоланні критики", яку висловлює українська влада щодо позицій цих країн щодо війни з РФ.
При цьому не виключено підняття питання обговорення збільшення постачання зброї.
"Очікується, що Зеленський "підштовхне своїх гостей" до відправки більшої кількості зброї", - пишуть ЗМІ.
Що кажуть в Україні
Зазначимо, що радник глави МВС Віктор Андрусів також назвав можливу причину візиту європейського тріо.
"За моєю інформацією Макрон, Шольц і Драгі везуть нам кандидатство в ЄС і... прохання повернутися в переговорний процес з Путіним", - пише Андрусів.
Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну. Все що відомо про візит цього тріо - зібрано в матеріалі РБК-Україна.
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