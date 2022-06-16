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ЗМІ назвали ціль візиту Макрона, Шольца та Драгі в Україну

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Київ, Четвер 16 червня 2022 09:57
ЗМІ назвали ціль візиту Макрона, Шольца та Драгі в Україну Фото: Маріо Драгі, Еммануель Макрон та Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну, аби обговорити надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, також мета візиту трьох лідерів полягає й у "подоланні критики", яку висловлює українська влада щодо позицій цих країн щодо війни з РФ.

При цьому не виключено підняття питання обговорення збільшення постачання зброї.

"Очікується, що Зеленський "підштовхне своїх гостей" до відправки більшої кількості зброї", - пишуть ЗМІ.

Що кажуть в Україні

Зазначимо, що радник глави МВС Віктор Андрусів також назвав можливу причину візиту європейського тріо.

"За моєю інформацією Макрон, Шольц і Драгі везуть нам кандидатство в ЄС і... прохання повернутися в переговорний процес з Путіним", - пише Андрусів.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну. Все що відомо про візит цього тріо - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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