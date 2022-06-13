Візит Шольца, Макрона та Драги до Києва: ЗМІ назвали дату

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в Україну може відбутися у четвер, 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.

Видання зазначає, що візит трьох лідерів відбудеться до засідання Ради ЄС, "Великої сімки" в Німеччині та саміту НАТО.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр Італії Маріо Драгі планують спільну поїздку до Києва наприкінці червня, напередодні саміту G7, запланованого на 26-28 червня.

Зазначимо, що німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що критикувався.

Джерела CNN повідомляли, що Макрон планує візит до Києва, коли вже вирішиться питання з наданням Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.