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Макрон розповів про подробиці візиту в Україну

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Київ, Четвер 16 червня 2022 11:15
Макрон розповів про подробиці візиту в Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон прибув з візитом до Києва у супроводі Міністра закордонних справ Франції Катріни колони. Вони разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єром Італії Маріо Драгі відвідають Ірпінь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

"З Драгі і Шольцем ми зустрінемося з президентом Володимиром Зеленським, а також поїдемо в Ірпінь, де сталися вбивства", - заявив Макрон.

Він підкреслив, що візит трьох європейських лідерів дуже важливий для України, Європи та глобальної стабільності.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Зазначимо, як повідомляють ЗМІ, метою візиту Макрона, Шольца і Драгі обговорення надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Все що відомо про візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі - у матеріалі РБК-Україна.

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