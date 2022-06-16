Макрон виступив із першою заявою у Києві

Ми привезли в Україну меседж про підтримку України та єдність з ЄС. Та озвучимо президенту Володимиру Зеленському знак нашої європейської підтримки всіх українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона перед ЗМІ після прибуття на київський вокзал, цитує Rai News.

"Ми несемо послання про підтримку та єдність ЄС. Це важливий момент. Президент України Володимир Зеленський отримає меседж європейської єдності, підтримки, адресований всім українцям", - заявив Макрон.

Нагадаємо, сьогодні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну.

Зазначимо, як повідомляють ЗМІ, метою візиту Макрона, Шольца та Драгі є обговорення надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Все що відомо про візит цього тріо - зібрано в матеріалі РБК-Україна.

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