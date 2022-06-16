"Історична зустріч". У Кабміні озвучили очікування від візиту європейських лідерів до Києва

Візит канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єра Італії Маріо Драгі в Україну є історичним. Однак гучних заяв після зустрічі очікувати не варто.

Про це заявила віце-прем'єр - міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rainews .

"Я не впевнена, що після зустрічі будуть якісь гучні заяви, але незалежно від того, чим вона обернеться, це буде історична зустріч, яка прокладе шлях до сильнішої Європи і сильнішої України", - сказала Верещук.

За словами Верещук, це "історична зустріч", яка прокладе шлях до "сильнішої Європи і сильнішої України".

Як відомо, 16 червня у Києві з візитом прибули канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Варто зазначити, що точна дата приїзду політиків в Україну напередодні не анонсувалась з міркувань безпеки.

Також відзначимо, що Макрон вже зробив першу заяву після прибуття до Києва. Французький президент запевнив у повній європейській солідарності з українським народом.