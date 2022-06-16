До Києва прибули лідери Італії, Франції та Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RaiNews24 .

Візит європейських лідерів до Києва раніше підтвердили високопоставлених дипломатів і чиновників в Євросоюзі. Макрон, Шольц і Драгі планують зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Очікується, що вони висловлять підтримку Україні напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії з приводу статусу кандидата в члени ЄС.

Нагадаємо, вперше про візит цього тріо в Україну заговорили ще в минулі вихідні. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц і Драгі приїдуть до Києва вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.