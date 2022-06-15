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У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні трьох РСЗВ

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Брюссель, Середа 15 червня 2022 20:27
У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні трьох РСЗВ Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (facebook.com/Christine.Lambrecht)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.

Варто зазначити, що Mars II - це реактивна система залпового вогню, розроблена в Німеччині. На озброєнні німецької армії перебуває з 1990-х років. Установка здатна стріляти різними ракетами з дальністю від 10 до понад 70 км.

Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі проходить зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорюється подальша військова підтримка України.

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