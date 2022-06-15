У Міноборони Німеччини підтвердили передачу Україні трьох РСЗВ
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила передачу Україні важкого озброєння. Мова йде про три реактивні системи залпового вогню Mars II.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Відповідну заяву Ламбрехт зробила сьогодні у Брюсселі під час зустрічі Контактної групи у форматі "Рамштайн". Міністр підтвердила, що уряд Німеччини надасть Україні три РСЗВ типу Mars II замість чотирьох, як очікувалося раніше.
Варто зазначити, що Mars II - це реактивна система залпового вогню, розроблена в Німеччині. На озброєнні німецької армії перебуває з 1990-х років. Установка здатна стріляти різними ракетами з дальністю від 10 до понад 70 км.
Нагадаємо, що сьогодні у Брюсселі проходить зустріч у форматі "Рамштайн", на якій обговорюється подальша військова підтримка України.
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