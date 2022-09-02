Після візиту МАГАТЕ не має бути сумнівів щодо необхідності демілітаризації ЗАЕС, - розвідка

Місія МАГАТЕ на власні очі побачила загрози, що спричиняють російські війська на Запорізькій АЕС. Тепер не повинно залишитись жодних сумнівів в необхідності демілітаризації станції та деокупації захоплених українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки .

"Після завершення візиту Місії Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі на Запорізьку атомну станцію не повинно залишитись жодних сумнівів у небезпеці, яку складає присутність російських окупаційних сил на захопленому ядерному об’єкті", - сказано в повідомленні.

Розвідка наголошує, що міжнародні представники пересвідчились у реальній загрозі, яку несе мілітаризація Запорізької АЕС та порушення основ ядерної безпеки.

ГУР сподівається, що світ побачить повну та об’єктивну інформацію щодо дій загарбників на території атомної станції та Енергодару.

При цьому зазначається, що Україна зробила усе можливе, аби місія МАГАТЕ отримала вільний доступ на об’єкт та могла провести незалежну та об’єктивну оцінку ситуації.

Вимоги України: