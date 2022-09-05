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Макрон назвав єдиний спосіб відновлення безпеки на Запорізькій АЕС

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Понеділок 05 вересня 2022 16:38
Макрон назвав єдиний спосіб відновлення безпеки на Запорізькій АЕС Фото: президент Франції Еммануель Макрон (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Єдиним способом відновлення безпеки на Запорізькій антомній електростанції є виведення окупаційних військ.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначимо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів півторагодинні телефонні переговори з Макроном.

У заяві Єлисейського палацу говориться, що після розмови французький лідер заявив, що єдиним способом відновлення безпеки на окупованій РФ Запорізькій АЕС в Україні є виведення російських військ.

Нагадаємо, під час розмови лідери України і Франції обговорили ситуацію на фронті і обмінялися оцінками результатів місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Співрозмовники також скоординували подальшу оборонну підтримку з боку Франції.

Окрім того, сьогодні, внаслідок обстрілів окупантів від мережі був відключений шостий енергоблок ЗАЕС.

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Еммануель Макрон Франція Запорожская АЭС
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