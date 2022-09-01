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Подоляк про візит МАГАТЕ на ЗАЄС: за дві години можна було послухати лише казки "Росатома"

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Четвер 01 вересня 2022 19:03
Подоляк про візит МАГАТЕ на ЗАЄС: за дві години можна було послухати лише казки "Росатома" Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українська сторона вважає дивним, що візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС тривав лише дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що МАГАТЕ має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ говорить, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більш, коли біля тебе крутяться росіяни і розказують де що прилетіло, то можна було послухати лише казки у виконанні представника "Росатома" і не більше", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що побачив "ключові речі" та отримав пояснення від російської сторони під час візиту місії на Запорізьку АЕС.

Він також сказав, що представники МАГАТЕ залишаться на ЗАЕС.

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