Подоляк про візит МАГАТЕ на ЗАЄС: за дві години можна було послухати лише казки "Росатома"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що МАГАТЕ має конкретні алгоритми вивчення того, що відбувається на АЕС, чи є там небезпека, а також дослідження стану реактора.

"Тому дивно, що місія тривала дві години. Але МАГАТЕ говорить, що там залишаться представники на постійній основі. Але за 2 години, тим більш, коли біля тебе крутяться росіяни і розказують де що прилетіло, то можна було послухати лише казки у виконанні представника "Росатома" і не більше", - зазначив Подоляк.