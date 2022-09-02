ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський про візит МАГАТЕ на ЗАЕС: ми не почули головного

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 12:14
Зеленський про візит МАГАТЕ на ЗАЕС: ми не почули головного Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) під час свого візиту на Запорізьку АЕС так і не сказала головного.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми зробили все, щоб МАГАТЕ отримало доступ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконає те, про що ми домовилися, і послужить інтересам всього міжнародного співтовариства", - заявив він.

Президент додав, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи і збереження підключення до енергосистеми країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на ЗАЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції російськими військовими.

Згодом Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" і отримав пояснення від окупантів під час візиту місії.

Однак Україна вважає дивним, що візит МАГАТЕ на станцію тривав лише дві години.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Запорожская АЭС МАГАТЭ Війна Росії проти України
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх