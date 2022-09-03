Євросоюз підтримує візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Мішель

Євросоюз висловлює підтримку роботі місії Міжнародного атомного агентства (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в ході розмови гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.