Євросоюз підтримує візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - Мішель
Євросоюз висловлює підтримку роботі місії Міжнародного атомного агентства (МАГАТЕ) на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем російських окупантів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель в ході розмови гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.
"Обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС з Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. ЄС повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ", - підкреслив Мішель.
За його словами, мужність і професіоналізм учасників місії вражає.
Мішель також додав, що Росія поставила світ під загрозу і подальша присутність експертів МАГАТЕ на станції є необхідною.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) прибула на Запорізьку АЕС на тлі постійних обстрілів станції росіянами.
Після візиту Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній електростанції залишаються шестеро представників місії МАГАТЕ.
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