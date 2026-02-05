Во Львове женщина стреляла в микроавтобус ТЦК и полицейских: все подробности

Как сообщается, происшествие произошло в Шевченковском районе Львова.

44-летняя львовянка выстрелила в микроавтобусе, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации.

Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда машина тронулась - выстрелила в нее.

По процессуального руководства Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua