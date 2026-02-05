RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Во Львове женщина стреляла в микроавтобус ТЦК и полицейских: все подробности

Иллюстративное фото: во Львове женщина стреляла в микроавтобус ТЦК и полицейских (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львове в понедельник, 2 февраля, женщина стреляла в микроавтобус, в котором находились военнослужащие ТЦК и полицейские. Нападающей сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовской областной прокуратуры.

Читайте также: В Одессе показали избиение мужчины. ТЦК заявляет о "выборочном монтаже" видео

Как сообщается, происшествие произошло в Шевченковском районе Львова.

44-летняя львовянка выстрелила в микроавтобусе, в котором находились двое сотрудников полиции и военнослужащие Галицко-Франковского ОРТЦК и СП. Они проводили мероприятия по оповещению населения по мобилизации.

Увидев их, женщина достала травматический пистолет и начала бить оружием по стеклу микроавтобуса, а когда машина тронулась - выстрелила в нее.

По процессуального руководства Галицкой окружной прокуратуры города Львова женщине сообщено о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

 

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

 

Похожие инциденты похожие инциденты

Напомним, утром 1 февраля в Виннице неизвестный устроил стрельбу по группе оповещения ТЦК и СП. Известно, что мужчина увидел группу оповещения и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

31 января в Житомирском районе произошла стрельба между военным ТЦК и местным жителем. К спору впоследствии присоединились случайные прохожие. Как следствие - возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе.

А 14 января в поселке Рудное вблизи Львова неизвестные стреляли в микроавтобус ТЦК. Полиция проводила операцию по поиску причастных к инциденту.

В Днепре днем 25 декабря неизвестный мужчина ранил ножом двух военнослужащих ТЦК во время мероприятий оповещения.

Также мы писали, что 31 декабря 2025 года произошла стрельба в Харькове. Там мужчина выстрелил в представителя ТЦК во время проверки документов, после чего скрылся с места происшествия. Однако полиция оперативно задержала злоумышленника.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовТЦКПолицейские