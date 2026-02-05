UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських: всі подробиці

Ілюстративне фото: у Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові у понеділок, 2 лютого, жінка стріляла у мікроавтобус, у якому знаходилися військовослужбовці ТЦК та поліцейські. Нападниці повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Львівської обласної прокуратури.

Читайте також: В Одесі показали побиття чоловіка. ТЦК заявляє про "вибірковий монтаж" відео

Як повідомляється, подія сталася у Шевченківському районі Львова.

44-річна львів’янка вистрелила в мікроавтобусі, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - вистрелила у неї.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

 

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua

Схожі інциденти

Нагадаємо, вранці 1 лютого у Вінниці невідомий влаштував стрілянину по групі оповіщення ТЦК та СП. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їх бік, після чого зник з місця події. Ніхто не постраждав.

31 січня у Житомирському районі сталася стрілянина між військовим ТЦК та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі. Як наслідок - виникла шарпанина, під час якої військовослужбовець здійснив постріл зі стартового пістолета, що мав при собі.

А 14 січня у селищі Рудне поблизу Львова невідомі стріляли у мікроавтобус ТЦК. Поліція проводила операцію з пошуку причетних до інциденту.

У Дніпрі вдень 25 грудня невідомий чоловік поранив ножем двох військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення.

Також ми писали, що 31 грудня 2025 року сталася стрілянина в Харкові. Там чоловік вистрілив у представника ТЦК під час перевірки документів, після чого зник з місця події. Однак поліція оперативно затримала зловмисника.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівТЦКПоліцейські