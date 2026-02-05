У Львові жінка стріляла у мікроавтобус ТЦК та поліцейських: всі подробиці

Як повідомляється, подія сталася у Шевченківському районі Львова.

44-річна львів’янка вистрелила в мікроавтобусі, у якому перебували двоє працівників поліції та військовослужбовці Галицько-Франківського ОРТЦК та СП. Вони проводили заходи з оповіщення населення щодо мобілізації.

Побачивши їх, жінка дістала травматичний пістолет і почала бити зброєю по склу мікроавтобуса, а коли автівка рушила - вистрелила у неї.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова жінці повідомлено про підозру у хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України).

Фото: facebook.com/lviv.gp.gov.ua