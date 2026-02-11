ua en ru
Ср, 11 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Во Львове прогремели взрывы после тревоги из-за МиГ-31К: все подробности

Львов, Среда 11 февраля 2026 15:00
UA EN RU
Во Львове прогремели взрывы после тревоги из-за МиГ-31К: все подробности Фото: РФ нанесла очередной ракетный удар по Львову (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 11 февраля, РФ в очередной раз ударила по Украине ракетами. Взрывы прогремели во Львове, в городе работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Андрея Садового и сообщение Воздушных сил ВСУ в Telegram.

Читайте также: В Богодухове новая трагедия: трое маленьких детей погибли от атаки дрона РФ на дом

В 14:47 он сообщил о вражеской ракете "Кинжал" в направлении города, и призвал всех горожан немедленно перейти в безопасные места.

Уже через несколько минут в городе прогремели взрывы, Садовый отметил, что работает ПВО.

Позже в Воздушных силах сообщили о еще одной скоростной цели в направлении Львова.

Позже Садовый рассказал, что в направлении Львова летели две вражеских ракеты "Кинжал", которые были обезврежены силами ПВО.

"По состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины", - подчеркнул городской голова.

Массированный удар РФ по западным областям Украины

Напомним, в ночь на 7 февраля Россия осуществила очередную комбинированную атаку по Украине, основной целью были западные регионы. В частности, россияне осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Ракеты фиксировались по меньшей мере в Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Тогда россияне выпустили более 400 дронов и около 40 ракет различных типов. Украинская ПВО уничтожила большинство целей, но есть попадания.

Основной целью врага была энергосеть, генерация и распределительные подстанции. В частности теракты РФ были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевым элементам украинской энергосети.

Утром 8 февраля во Львовской области раздавались взрывы на фоне атаки "Шахедов". Оккупанты пытались попасть по объектам критической инфраструктуры.

Кроме того, страна-агрессор осуществила массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Подробнее о последствиях массированного обстрела россиян в ночь на 7 февраля - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов ПВО Война в Украине Ракеты
Новости
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ