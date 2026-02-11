У Львові пролунали вибухи на тлі ракетного удару РФ

Сьогодні, 11 лютого, РФ вчергове вдарила по Україні ракетами. Вибухи пролунали у Львові, в місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Андрія Садового та допис Повітряних сил ЗСУ в Telegram .

О 14:47 він повідомив про ворожу ракету "Кинджал" в напрямку міста, та закликав всіх містян негайне перейти у безпечні місця.

Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи, Садовий зазначив, що працює ППО.

Пізніше в Повітряних силах повідомили про ще одну швидкісну ціль у напрямку Львова.