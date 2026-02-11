В Богодухове новая трагедия: трое маленьких детей погибли от атаки дрона РФ на дом

РФ снова осуществила атаку "Шахедами" на Харьковщине, известно о попадании в частный дом в Богодухове. Погибли трое маленьких детей и мужчина, две женщины ранены, среди которых беременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.

ЧП произошло в городе Богодухов. После попадания дрона РФ в частный дом вспыхнул пожар.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться трое детей. Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают подразделения ГСЧС и медики", - сообщил сначала Синегубов.

Через несколько минут начальник ОГА написал, что кроме трех детей под завалами может находиться человек. Также стало известно о пострадавшей 35-летней беременной женщине.

"На месте работают спасатели ГСЧС, медики и кинологи. Поисково-спасательная операция не прекращается", - добавил чиновник.

Обновлено в 0:45

Известно, что два годовалых мальчика и двухлетняя девочка погибли в результате вражеского удара по дому в Богодухове. Также от полученных травм скончался 34-летний мужчина, который находился вместе с детьми в частном доме.

Кроме этого, пострадала 74-летняя женщина. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.