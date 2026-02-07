Под ударом основа энергосистемы: Украина после атаки РФ срочно просит помощи Польши

Российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры Украины, под ударом оказались магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По словам министра, российские удары были направлены по подстанциям и воздушным линиям напряжением 750 кВ и 330 кВ, которые являются ключевыми элементами украинской энергосети.

Также враг атаковал объекты генерации, в частности Бурштынскую ТЭС и Добротворскую ТЭС.

Из-за повреждения инфраструктуры в Украине применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - дополнительные специальные графики.

Для безопасности энергосистемы персонал атомных электростанций временно разгрузил энергоблоки.

Диспетчер "Укрэнерго" уже активировал запрос на аварийную помощь от Польши, чтобы стабилизировать работу энергосистемы.