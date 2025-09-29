Во Львовской области произошло землетрясение: что известно

На территории Львовской области было зафиксировано землетрясение вечером в воскресенье 28 сентября. Его магнитуда составила 3,0 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный центр специального контроля.

Специалисты призвали жителей, которые могли почувствовать подземные толчки, оставлять сообщения о своих ощущениях. Это поможет уточнить энергетические параметры землетрясения.

По классификации сейсмологов, это землетрясение относится к слабоощутимым и обычно не представляет опасности для населения и инфраструктуры.

Подземные толчки зарегистрированы в районе города Стрый, Стрыйского района 28 сентября в 21:46. Эпицентр залегал на глубине 4 км.

Землетрясения в Украине

В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Одно из последних произошло 29 июля в Черновицкой области с магнитудой 2,3 по шкале Рихтера.

А перед тем, 13 июля, на Буковине зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,6. Эпицентр располагался вблизи поселка Конятин на глубине 3 км. По классификации сейсмологов, оба случая относятся к едва ощутимым.

Не только Карпаты иногда становятся зоной сейсмической активности. Так, 27 июля подземные толчки зафиксировали вблизи Полтавы. Их магнитуда составила 2,9 по шкале Рихтера, что относится к категории "почти неощутимых".

Специалисты объясняют, что Украина не является сейсмически опасной территорией, ведь около трети ее площади лежит на Украинском кристаллическом щите - стабильной геологической структуре, которой более 3 миллиардов лет.

Здесь нет активных тектонических разломов. В то же время толчки могут приходить из соседней Румынии, зоны Вранча - одной из самых активных сейсмических зон Европы, расположенной всего в 110 км от украинской границы.

