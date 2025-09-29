ua en ru
У Львівській області стався землетрус: що відомо

Понеділок 29 вересня 2025 10:14
У Львівській області стався землетрус: що відомо
Автор: Ірина Глухова

На території Львівської області було зафіксовано землетрус ввечері у неділю 28 вересня. Його магнітуда становила 3,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний центр спеціального контролю.

Підземні поштовхи зареєстровано в районі міста Стрий, Стрийського району 28 вересня о 21:46. Епіцентр залягав на глибині 4 км.

За класифікацією сейсмологів, цей землетрус належить до слабовідчутних і зазвичай не становить небезпеки для населення та інфраструктури.

Фахівці закликали жителів, які могли відчути підземні поштовхи, залишати повідомлення про свої відчуття. Це допоможе уточнити енергетичні параметри землетрусу.

У Львівській області стався землетрус: що відомоФото: землетрус у Львівській області (gcsk.gov.ua)

Землетруси в Україні

В Україні періодично фіксують слабкі землетруси, переважно у Карпатському регіоні. Один з останніх стався 29 липня у Чернівецькій області з магнітудою 2,3 за шкалою Ріхтера.

А перед тим, 13 липня, на Буковині зафіксували підземні поштовхи магнітудою 2,6. Епіцентр розташовувався поблизу селища Конятин на глибині 3 км. За класифікацією сейсмологів, обидва випадки належать до ледве відчутних.

Не лише Карпати іноді стають зоною сейсмічної активності. Так, 27 липня підземні поштовхи зафіксували поблизу Полтави. Їхня магнітуда склала 2,9 за шкалою Ріхтера, що відноситься до категорії "майже не відчутних".

Фахівці пояснюють, що Україна не є сейсмічно небезпечною територією, адже близько третини її площі лежить на Українському кристалічному щиті - стабільній геологічній структурі, якій понад 3 мільярди років.

Тут немає активних тектонічних розломів. Водночас поштовхи можуть приходити із сусідньої Румунії, зони Вранча - однієї з найактивніших сейсмічних зон Європи, що розташована лише за 110 км від українського кордону.

Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

