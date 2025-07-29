ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Черновицкой области произошло землетрясение: что известно

Вторник 29 июля 2025 09:14
UA EN RU
В Черновицкой области произошло землетрясение: что известно Фото: землетрясение в Черновицкой области было не очень сильным (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Утром во вторник, 29 июля, в Украине было зафиксировано землетрясение. Оно произошло в Черновицкой области и достигло магнитуды 2,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главный центр специального контроля.

Подземные толчки начались вблизи населенных пунктов Волока и Грушевка Черновицкого района. Эпицентр залегал на глубине 2 км. Подземные толчки имели магнитуду 2,3 по шкале Рихтера,

По классификации сейсмологов, это было еле ощутимое землетрясение, которое обычно не представляет опасности для населения и инфраструктуры.

В Черновицкой области произошло землетрясение: что известно

Землетрясения в Украине

Напомним, 13 июля в Черновицкой области также фиксировали землетрясение с чуть более высокой магнитудой 2,6. А 27 июля в Украине зафиксировали землетрясение вблизи Полтавы. Его магнитуда составила 2,9 по шкале Рихтера, что также относит его к классификации "почти неощутимых".

Стоит добавить, что незначительные сейсмические колебания периодически фиксируются в регионах Западной Украины, в частности в Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях, из-за близости к Карпатскому сейсмоактивному поясу.

С начала 2025 года в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.

Подробнее о том, могут ли взрывы во время войны провоцировать землетрясения в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черновицкая область
Новости
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Удар РФ по исправительной колонии в Запорожской области: 16 человек погибли, 35 пострадали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку