ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Карпатах произошло землетрясение

Понедельник 14 июля 2025 14:11
UA EN RU
В Карпатах произошло землетрясение Иллюстративное фото: в Карпатах произошло землетрясение (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Землетрясение магнитудой 2,6 произошло в воскресенье, 13 июля, в Черновицкой области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные Главного центра специального контроля ГКА.

Землетрясение было зафиксировано в 11:46:10 вблизи поселка Конятин на Буковине. Источник землетрясения находился на глубине 3 километров.

По классификации землетрясений относится к еле ощутимым.
В Карпатах произошло землетрясение

Напомним, в ночь на 1 июля в Полтавской области вблизи села Карпуси, что в около 10 километрах от областного центра, произошло землетрясение магнитудой 3,1 балла.

Землетрясения в Украине

В Украине периодически фиксируют слабые землетрясения, преимущественно в Карпатском регионе. Один из таких случаев произошел 31 мая 2025 года - Главный центр специального контроля зафиксировал два подземных толчка на Закарпатье.

Оба землетрясения имели магнитуду около 2,0 по шкале Рихтера и произошли на глубине 5 км. Эпицентр находился вблизи одного из сел в Богданской общине Раховского района.

Ранее, в марте этого же года, сейсмическая активность наблюдалась также в Тернопольской области.

Ранее, 1 февраля, жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов. В Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Землетрясение
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом