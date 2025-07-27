Возле Полтавы зафиксировали очередное землетрясение: насколько оно было сильным

В Украине 27 июля зафиксировали землетрясение вблизи Полтавы. Его магнитуда составила 2,9 по шкале Рихтера, что относит его к классификации "почти неощутимых".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного центра специального контроля Украины.

"27 июля 2025 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в районе н.п. Старые Санжары, Полтавского района Полтавской области, магнитудой 2,9 (по шкале Рихтера), на глубине 7,1 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым", - сказано в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, могут ли взрывы во время войны провоцировать землетрясения в Украине. Также мы рассказывали, какие землетрясения может выдержать застройка в Украине.

Отметим, что с начала 2025 году в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.

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