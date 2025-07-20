Землетрясения в Украине учащаются: какие области в зоне риска и стоит ли волноваться

В 2025 году в Украине уже зафиксировали по меньшей мере пол десятка землетрясений. Хотя все толчки были незначительными отдельные регионы страны все же имеют потенциал к сейсмической активности, которая может достигать 7 баллов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Безопасна ли Украина с точки зрения сейсмологии

По словам ученого, Украину нельзя назвать сейсмически опасной территорией, поскольку около трети ее площади лежит на Украинском кристаллическом щите - стабильной геологической структуре, которой более 3 миллиардов лет. Здесь нет активных тектонических разломов. Однако толчки могут приходить из соседней Румынии, зоны Вранча - одной из самых активных сейсмических зон Европы, расположенной всего в 110 км от украинской границы.

Наиболее сейсмоопасные регионы

К сейсмически активным зонам в Украине относят:

Крым;

Часть Одесской, Черновицкой областей;

Карпатский регион;

Львовскую, Тернопольскую, Винницкую, Кировоградскую области.

Также незначительные землетрясения возможны в районах тектонических разломов самого Украинского щита, в частности в Полтавской и Криворожской зонах. Но эти толчки неглубокие и не имеют большой силы.

Почему в последнее время фиксируют больше землетрясений

Ученый объясняет, что в 2023-2024 годах количество зафиксированных землетрясений возросло по всей Европе. В то же время растет и качество сейсмологического оборудования, что позволяет выявлять даже самые маленькие подземные толчки, которые ранее оставались без внимания.

"Это естественный волнообразный процесс - то больше, то меньше. Тенденции к росту количества землетрясений нет", - пояснил Гринь.

Могут ли быть землетрясения в центральной Украине

Например, в Полтавской области землетрясения возникают из-за разломов в самой структуре кристаллического щита. Их глубина - 3-4 км, а сила обычно не превышает 4 баллов. Такие толчки считаются "разгрузкой" напряжений между блоками грунта.

Интересный пример - район Новоднестровского гидрокаскада на стыке Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областей. До заполнения комплекса водой фиксировались толчки силой 4-4,5 балла, но после создания водохранилища произошло перераспределение нагрузок, и теперь здесь возникают лишь незначительные толчки силой до 2,5 балла.

Землетрясения на 2-4 балла: есть ли угроза

Такие толчки не представляют угрозы: могут звенеть окна, шататься растения, но никакого реального вреда они не несут. Самое сильное землетрясение, которое ощущалось по всей Украине, произошло еще в марте 1977 года в румынской зоне Вранча - в эпицентре сила достигала 7,4 балла, в Киеве - около 5.

"Дома шатались, все вышли на улицу. Люди думали, что началась ядерная война", - вспомнил ученый.

Украина в целом остается сейсмически стабильной страной, однако определенные регионы могут испытывать толчки средней силы. Паниковать не стоит - большинство землетрясений здесь не имеют потенциала нанести серьезный ущерб. Но понимание рисков и современное сейсмонаблюдение остаются важными инструментами для обеспечения безопасности.