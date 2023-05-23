"Лупайте сю скалу". F-16 будут в Украине: все, что нужно знать об истребителях

Лед тронулся

Украина далеко не первый месяц ставит перед союзниками вопрос F-16. Именно на них делается главная ставка, когда заходит речь о необходимости обеспечить защиту украинского неба и преимущество над российской авиацией в воздухе. С этой точки зрения май 2023-го стал знаковым, поскольку наметился очевидный прогресс.

Решающее слово здесь за США - они должны дать согласие на поставки самолетов независимо от того, кто хочет их передать. Как писало Politico, в Пентагоне в целом не против поставок, а, по данным CNN, в Белом доме готовы разрешить экспорт, если такое решение примут союзники.

Конкретные заявления прозвучали на саммите G7 в японской Хиросиме, который прошел с участием президента Украины Владимира Зеленского. На нем американский лидер Джо Байден впервые поддержал обучение украинских пилотов.

"Это существенно укрепит нашу армию в небе", - отреагировал Зеленский.

Фото: США одобрили создание коалиции по F-16 для Украины (GettyImages)

Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал 19 мая днем официального создания авиационной коалиции. А его советник Михаил Подоляк подчеркнул, что западные страны четко осознают, что F-16 будут переданы Украине, и сейчас обсуждается техническая сторона того, как логично запустить этот процесс.

На пресс-конференции в Хиросиме Байден отметил, что его заверили в применении F-16 исключительно на украинских территориях. Он также высмеял истерику россиян о якобы "колоссальном риске". По его словам, оснащение Воздушных сил Украины этими истребителями означает колоссальный риск только для агрессора.

Накануне спикер Госдепартамента Мэтью Милнер подтвердил, что передача боевых самолетов является приоритетом для США.

"У меня нет никаких заявлений о том, когда или как это произойдет, или какие страны их предоставят, но это приоритет для нас, и мы начнем реализовывать его в ближайшие месяцы", - заявил он.

Запуск авиационной коалиции стал результатом настойчивой работы с партнерами. В течение года они вообще исключали такую возможность, но на практике оказалось, если следовать заветам Ивана Франко и "лупати сю скалу" (из стихотворения "Каменярі"), то рано или поздно "скала" будет разбита.

Пока все говорит о том, что F-16 повторят путь западных танков Leopard 2 и Abrams, а также передовых систем противовоздушной обороны Patriot в Вооруженные силы Украины.

Кто вошел в авиационную коалицию

На брифинге в Хиросиме советник президента США по нацбезопасности Джей Салливан заявиил, что Вашингтон будет работать над усилением Воздушных сил Украины вместе с партнерами.

Как и в случае с танковой коалицией, первой о конкретной помощи заговорила Великобритания. В середине мая премьер-министр Риши Сунак объявил, что летом начнется летная фаза обучения украинских пилотов на F-16. Поставлять такие самолеты Британия не будет, поскольку они не стоят на ее вооружении. Но готова способствовать поставкам из других стран. В частности, уже обсуждается закупка истребителей в Нидерландах.

На днях глава нидерландского МИД Вопке Хукстра заявил о готовности начать подготовку пилотов в ближайшее время. Ожидается, что само обучение будет проходить в Европе при поддержке Дании, Норвегии и Бельгии. Не исключено и то, что к процессу присоединятся другие страны.

На сегодня возможности для поддержки коалиции ищут и в Германии. Министр обороны Борис Писториус отметил, что вклад Берлина может быть ограниченным, поскольку немецкие воздушные силы не летают на F-16. Поддержать обучение готова Польша, которая до этого передала почти все самолеты МиГ-29.

Недавно о желании подготовить украинских пилотов и механиков заявила Португалия. Министр иностранных дел Жуан Гомес Карвиньо также отметил, что его страна поможет с запчастями для F-16.

Сколько времени нужно на освоение F-16

Ранее союзники объясняли нежелание передавать Украине самолеты западного образца тем, что на подготовку пилотов потребуется много времени. По некоторым данным, сроки оценивались в 18 месяцев, но украинская сторона настаивала, что наиболее опытные летчики готовы освоить F-16 за полгода.

Весной в США прибыла пара украинских летчиков, и оценка их возможностей превзошла заявленные Пентагоном ожидания. Как пишут в Yahoo News, на базе ВВС Моррис в Тусоне (штат Аризона) пилоты, которые летают на МиГ-29 и Су-27, прошли краткое ознакомление с F-16, после чего провели девять симуляций испытаний на летном тренажере общей продолжительностью 11,5 часов.

Фото: украинских пилотов могут подготовить за 4 месяца (GettyImages)

Украинцев оценивали четыре опытных инструктора, каждый из которых налетал тысячи часов на F-16. Согласно оценке, пилоты смогли выполнить технические маневры, в том числе посадку после отказа двигателя. Данный навык должен постоянно отрабатываться теми, кто летает на F-16.

Кроме того, украинцы смогли сымитировать атаку, основываясь на переданных во время "полета" параметрах. Таким образом, в США пришли к выводу, что подготовка на F-16 может занять не 18, а всего 4 месяца.

Вчера, 22 мая, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов уже началась. Но в Воздушных силах уточняют, что идет только подготовка к началу обучения. Передовые группы выехали в европейские страны, которые готовы предоставить площадку для тренировок. Сейчас изучается, как будет проходить весь процесс.

"Самих пилотов, которые уже пилотируют, еще нет", - добавил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Кто может передать F-16

Многоцелевой истребитель F-16 являются самым массовым боевым самолетом 4 поколения. По состоянию на 2018 год было произведено более 4 600 единиц.

В частности, на вооружении США стоят порядка 900 единиц, а крупнейшими операторами в Европе являются Турция и Греция - 250 и 155 соответственно. А из европейских союзников, которые участвуют в коалиции, у Нидерландов - 61, Бельгии - 58, Норвегии - 57, Польши - 48, Дании - 44, Португалии - 30 единиц.

При этом Бельгия уже исключила возможность передачи Украине своих самолетов, поскольку все они задействованы в защите воздушного пространства стран Бенилюкса и Балтии. Президент Польши Анджей Дуда также говорил о недостаточном количестве, а в Норвегии не хотят спекулировать на теме поставок, поскольку она "пока не стоит на повестке дня".

Ожидается, что первой страной, которая передаст Украине истребители, станут Нидерланды. Как заявил советник министра Минобороны Украины Юрий Сак, на сегодня не используются 18 нидерландских F-16, которые могут получить другое назначение.

Американская компания Draken International пыталась купить 40 единиц F-16, но в 2022 году получила только 12. Контракт на 28 истребителей из состава Королевских ВВС Нидерландов был разорван.

"Нидерланды отменили соглашение о продаже остальных своих F-16 компании Draken International, поэтому нетрудно догадаться, где они действительно окажутся", - отметили аналитики Oryx, оборонного ресурса, который исследует информацию из открытых источников.

Сколько истребителей нужно Украине

По словам советника главы Минобороны Юрия Сака, Украина рассчитывает на 40-50 истребителей F-16 для формирования трех-четырех эскадрилий. Но, как говорят в самом министерстве, задача минимум - это две-три эскадрильи.

"Передача нескольких единиц этой техники (F-16, - ред.) не даст желаемого эффекта... Например, 2-3 эскадрильи F-16 (более 30 единиц, - ред.) сегодня бы существенно повлияли на ход боевых действий - это бы полностью изменило ситуацию на фронте", - сообщили в Минобороны.

Отметим, украинская эскадрилья состоит из 12 самолетов. Кроме того, там подчеркивают, что перед получением F-16 нужно адаптировать свою инфраструктуру, поскольку истребители будут рассредоточены на оперативных аэродромах сразу на разных направлениях.

"Соответственно, пары или звенья истребителей будут дежурить на северном, южном, восточном направлениях и в центре страны, быстро взлетая на перехват воздушных целей, или реагируя на угрозы, которые поступают из-за пределов территории Украины", - добавили в министерстве.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат полагает, что F-16 будут передавать не поштучно, а подразделениями.

Когда Украина может получить F-16

Американская сторона предупреждает, что на поставки F-16 для Украины нужно время. Министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл подчеркивает, что союзники не намерены передавать самолеты в значительном количестве менее чем через несколько месяцев. Вместе с тем он добавил, что обычно для обучения требуется более 2 лет, поэтому в случае с Украиной речь идет об относительно коротких сроках.

Фото: Украина рассчитывает на F-16 уже этой осенью (GettyImages)

В украинском Минобороны на сроки смотрят куда более оптимистично.

"Уже этой осенью! Самый большой военно-воздушный блокбастер всех времен! F-16 в небе Украины! Мы защитим наше небо!", - говорится в посте, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте министерства.

Комментируя новости об F-16, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что не может пока сказать, сколько самолетов будет получено и когда именно.

"Но мы будем ускорять это", - добавил он.

Как F-16 помогут защитить Украину

Пока в США говорят о том, что поставки F-16 якобы не изменят ход российско-украинской войны, в Киеве уверены, что только с ними удастся выиграть войну быстрее. В том числе потому, что одними средствами ПВО невозможно перекрыть все небо.

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах", - заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, если учитывать Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье, то линия фронта составляет более 2 500 километров. Собственно, поэтому и нужны F-16, которые смогут работать по воздушным целям, где нет ПВО.

Кроме того, они существенно повысят и другие боевые возможности. На сегодня на вооружении Украины стоят бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, тяжелые истребители Су-27 и многоцелевые МиГ-29. И F-16 способны полностью их заменить.

Фото: возможности F-16 (инфографика Military Media Center)

Если коротко, то F-16 способен господствовать в украинском небе и закрыть его от российской авиации благодаря нескольким аспектам.

Универсальность

F-16 помимо воздушного боя может быть задействован в качестве тактического бомбардировщика, элемента ПВО и самолета радиоэлектронной борьбы.

Вооружение

F-16 способны нести разнообразные средства поражения:

ракеты "воздух-воздух" - базовые AIM-7 и AIM-120 AMRAAM (дальность поражения в режиме самонаведения до 180 км)

ракеты "воздух-земля" - штурмовая AGM-65 "Маверик", противокорабельная AGM-84 "Гарпун", противорадиолокационная AGM-88 HARM и крылатая ракета AGM-158 JASSM (HIMARS). Последняя способна поражать объекты на расстоянии 370 км

различные бомбы - корректируемые, свободнопадающие, зажигательные и кассетные

Маневренность и "дальновидность"

F-16 немного уступает МиГ-29 в маневренности, но эта разница полностью нивелируется продвинутой электроникой, которая позволяет сбить противника на дальних расстояниях. Дальность обнаружения целей радаром AN/APG-80 составляет почти 200 км, а прицельные контейнеры AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN или AN/AAQ-28 LITENING позволяют точно по ним отработать.

Массовость

F-16 является самым массовым боевым самолетом 4-го поколения. Массовость предполагает развитую инфраструктуру для обслуживания и поддержки боевых способностей. Тогда как дефицит деталей для украинских самолетов советского производства будет только нарастать.

По мнению президента Владимира Зеленского, получение F-16 станет историческим моментом не только для Украины.

"Когда в нашем небе появятся эти машины, это будет иметь значение не только для Украины. Это будет исторический момент для всей архитектуры безопасности в Европе и мире", - заявил он на cаммите G7 в Хиросиме.