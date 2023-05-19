Байден на саммите G7 поддержал обучение ВСУ на F-16, - CNN

Соединенные Штаты Америки поддерживают совместные усилия союзников и партнеров по подготовке украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, включая F-16.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время саммита G7, пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

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