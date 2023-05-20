Игнат об истребителях F-16: когда нам их дадут, мы выиграем эту войну

Украина подчеркивает партнерам о необходимости F-16 для Украины, ведь невозможно теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир Эспрессо .

"Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Если эти самолеты придут в Украину, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что территория страны и протяженность государственной границы велика, а линия фронта, учитывая Беларусь, Приднестровье и черноморское побережье - более 2,5 тысячи км. Однако даже получающие такие западные системы, как NASAMS, IRIS-T, Patriot и уже SAMP/T, а также ПВО сухопутных войск, перекрыть всю территорию только комплексам ПВО не удастся.

"Поэтому нам нужен F-16, у которого есть истребительное прикрытие, он также является частью ПВО. Истребитель может работать по воздушным целям как снизу, так и сверху. Там, где нет ПВО, будет работать F-16", - пояснил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Подробнее о F-16

Самолет F-16 - легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения.

Он дешев в обслуживании. Особенно если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Например, стоимость одного летного часа современных версий F-16 и F15E составляет соответственно 8000-15000 и 27000 долларов. Объясняется это достаточно просто.

Истребитель F-16 имеет более простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

Технические характеристики F-16

длина - 15,03 м;

высота - 5,09 м;

размах крыла - 9,45 м (с ракетами - 10,0 м);

масса с двигателем F100 - 8 910/9 358 кг, с двигателем F110 - 9 017/9 466 кг;

максимальная скорость - 2 120 км/ч на высоте 12 200 м;

экипаж - 1 человек.

Авиационная коалиция

Вчера стало известно, что США поддержали предоставление Украине истребителей F-16 и обучение украинских пилотов в Европе. Однако пока нет точных сроков, когда именно самолеты окажутся в Украине. Сейчас желание стать частью коалиции выразили также Великобритания, Франция, Нидерланды, Болгария и Дания.

В тоже время в Минобороны Украины сегодня намекнули, когда F-16 могут заступить на патрулирование украинского неба.

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