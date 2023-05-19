У Байдена готовы одобрить экспорт самолетов F-16 в Украину, но есть условие, - CNN

В США готовы разрешить экспортировать истребители F-16 в Украину. Но в том случае, если решение о передаче самолетов будет принято союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Указано, что такое решение администрация президента США Джо Байдена готова принять "на фоне большого давления со стороны представителей Конгресса США и союзников из-за усиления российских атак на Украину".

Однако, как пишет CNN, официальным лицам США неизвестны какие-либо официальные запросы их союзников по экспорту F-16.

При этом телеканал сообщает, что официальные лица американского Госдепа, которым обычно поручают оформлять документы для одобрения подобных поставок третьим сторонам, не получали указаний приступать к работе.

Сообщается, что несколько европейских стран ранее заявляли о готовности поставлять F-16 в Украину, в частности, Нидерланды. Но именно США должны одобрить эту передачу.

Что этому предшествовало

Как мы ранее писали, самолеты F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США пока не дают на это разрешение.

При этом недавно группа из 14 членов Конгресса США - демократов и республиканцев - направила администрации президента Джо Байдена письмо с просьбой разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

Что интересно, что передача истребителей F-16 в Украину станет одной из тем саммита G7 в японской Хиросиме. О чем уже заявили в Евросовете. Вместе с тем, министры обороны стран НАТО в июне также обсудят возможную передачу Украине этих самолетов.

Вместе с тем Британия совмесно с Нидерландами договорились о создании коалиции по закупке F-16 для Украины, а во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского правительство Великобритании заявило, что летом начнет учить украинских пилотов.

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