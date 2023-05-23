"Лупайте сю скалу". F-16 будуть в Україні: все, що треба знати про винищувачі

Крига скресла

Україна не перший місяць ставить перед союзниками питання F-16. Саме на них робиться головна ставка, коли йдеться про необхідність забезпечити захист українського неба та перевагу над російською авіацією у повітрі. З цієї точки зору, травень 2023-го став знаковим, оскільки намітився очевидний прогрес.

Вирішальне слово тут за США - вони мають дати згоду на постачання літаків незалежно від того, хто хоче їх передати. Як писало Politico, у Пентагоні загалом не проти поставок, а, за даними CNN, у Білому домі готові дозволити експорт, якщо таке рішення ухвалять союзники.

Конкретні заяви пролунали на саміті G7 у японській Хіросімі, який відбувся за участю президента України Володимира Зеленського. На ньому американський лідер Джо Байден уперше підтримав навчання українських пілотів.

"Це суттєво зміцнить нашу армію у небі", - відреагував Зеленський.

Фото: США схвалили створення коаліції з F-16 для України (GettyImages)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав 19 травня днем офіційного створення авіаційної коаліції. А його радник Михайло Подоляк наголосив, що західні країни чітко усвідомлюють, що F-16 буде передано Україні, і зараз обговорюється технічна сторона того, як логічно запустити цей процес.

На прес-конференції у Хіросімі Байден зазначив, що його запевнили у застосуванні F-16 виключно на українській території. Він також висміяв істерику росіян про нібито "колосальний ризик". За його словами, оснащення Повітряних сил України цими винищувачами означає колосальний ризик лише для агресора.

Напередодні речник Держдепартаменту Метью Мілнер підтвердив, що передача бойових літаків є пріоритетом для США.

"У мене немає жодних заяв про те, коли або як це станеться, або які країни їх нададуть, але це є пріоритетом для нас, і ми почнемо реалізовувати його найближчими місяцями", - заявив він.

Запуск авіаційної коаліції став результатом наполегливої роботи із партнерами. Протягом року вони взагалі виключали таку можливість, але на практиці виявилося, якщо слідувати заповітам Івана Франка та "лупати сю скалу" (з вірша "Каменярі"), то рано чи пізно "скала" буде розбита.

Поки усе говорить про те, що F-16 повторять шлях західних танків Leopard 2 та Abrams, а також передових систем протиповітряної оборони Patriot до Збройних сил України.

Хто увійшов до авіаційної коаліції

На брифінгу у Хіросімі радник президента США з нацбезпеки Джей Салліван заявив, що Вашингтон працюватиме над посиленням Повітряних сил України разом із партнерами.

Як і у випадку з танковою коаліцією, першою про конкретну допомогу заговорила Великобританія. У середині травня прем'єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що влітку розпочнеться льотна фаза навчання українських пілотів на F-16. Поставляти такі літаки Британія не буде, оскільки вони не стоять на її озброєнні. Але готова сприяти поставкам з інших країн. Зокрема, вже обговорюється закупівля винищувачів в Нідерландах.

Днями глава нідерландського МЗС Вопке Хукстра заявив про готовність розпочати підготовку пілотів найближчим часом. Очікується, що саме навчання проходитиме в Європі за підтримки Данії, Норвегії та Бельгії. Не виключено й те, що до процесу приєднаються інші країни.

На сьогодні можливості підтримки коаліції шукають і в Німеччині. Міністр оборони Борис Пісторіус зазначив, що внесок Берліна може бути обмеженим, оскільки німецькі повітряні сили не літають на F-16. Підтримати навчання готова Польща, яка передала майже всі літаки МіГ-29.

Нещодавно про бажання підготувати українських пілотів та механіків заявила Португалія. Міністр закордонних справ Жуан Гомес Карвіньо також зазначив, що його країна допоможе із запчастинами для F-16.

Скільки часу потрібно на освоєння F-16

Раніше союзники пояснювали небажання передавати Україні літаки західного зразка тим, що на підготовку пілотів треба багато часу. За деякими даними, терміни оцінювалися у 18 місяців, але українська сторона наполягала, що найдосвідченіші льотчики готові освоїти F-16 за півроку.

Навесні до США прибула пара українських льотчиків, і оцінка їхніх можливостей перевершила заявлені Пентагоном очікування. Як пишуть в Yahoo News, на базі ВПС Морріс у Тусоні (штат Арізона) пілоти, які літають на МіГ-29 та Су-27, пройшли коротке ознайомлення з F-16, після чого провели дев'ять симуляцій випробувань на льотному тренажері загальною тривалістю 11,5 годин.

Фото: українських пілотів можуть підготувати за 4 місяці (GettyImages)

Українців оцінювали чотири досвідчені інструктори, кожен з яких налітав тисячі годин на F-16. Згідно з оцінкою, пілоти змогли виконати технічні маневри, зокрема посадку після відмови двигуна. Ця навичка має постійно відпрацьовуватися тими, хто літає на F-16.

Крім того, українці змогли зімітувати атаку, ґрунтуючись на переданих під час "польоту" параметрах. Таким чином, у США дійшли висновку, що підготовка на F-16 може зайняти не 18, а лише 4 місяці.

Учора, 22 травня, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що підготовка українських пілотів уже розпочалася. Але у Повітряних силах уточнюють, що йде лише підготовка до початку навчання. Передові групи виїхали до європейських країн, які готові надати майданчики для тренувань. Наразі вивчається, як проходитиме весь процес.

"Самих пілотів, які вже пілотують, ще немає", - додав спікер Повітряних сил Юрій Ігнат.

Хто може передати F-16

Багатоцільовий винищувач F-16 є наймасовішим бойовим літаком 4 покоління. Станом на 2018 рік було вироблено понад 4600 одиниць.

Зокрема, на озброєнні США стоїть близько 900 одиниць, а найбільшими операторами в Європі є Туреччина та Греція - 250 та 155 відповідно. А з європейських союзників, які беруть участь у коаліції, у Нідерландів - 61, Бельгії - 58, Норвегії - 57, Польщі - 48, Данії - 44, Португалії - 30 одиниць.

При цьому Бельгія виключила можливість передачі Україні своїх літаків, оскільки всі вони задіяні в захисті повітряного простору країн Бенілюксу і Балтії. Президент Польщі Анджей Дуда також говорив про недостатню кількість, а в Норвегії не хочуть спекулювати на темі поставок, оскільки вона "поки не стоїть на порядку денному".

Очікується, що першою країною, яка передасть Україні винищувачі, стануть Нідерланди. Як заявив радник міністра Міноборони України Юрій Сак, сьогодні не використовуються 18 нідерландських F-16, які можуть отримати інше призначення.

Американська компанія Draken International намагалася купити 40 одиниць F-16, але у 2022 році отримала лише 12. Контракт на 28 винищувачів зі складу Королівських ВПС Нідерландів було розірвано.

"Нідерланди скасували угоду про продаж решти своїх F-16 компанії Draken International, тому неважко здогадатися, де вони справді виявляться", - зазначили аналітики Oryx, оборонного ресурсу, який досліджує інформацію з відкритих джерел.

Скільки винищувачів потрібно Україні

За словами радника глави Міноборони Юрія Сака, Україна розраховує на 40-50 винищувачів F-16 для формування трьох-чотирьох ескадрилій. Але, як кажуть у самому міністерстві, завдання мінімум - це дві-три ескадрильї.

"Передача кількох одиниць цієї техніки (F-16, - ред.) не дасть бажаного ефекту... Наприклад, 2-3 ескадрильї F-16 (понад 30 одиниць, - ред.) сьогодні істотно вплинули б на хід бойових дій - це би повністю змінило ситуацію на фронті", - повідомили у Міноборони.

Зазначимо, українська ескадрилья складається із 12 літаків. Крім того, наголошують, що перед отриманням F-16 треба адаптувати свою інфраструктуру, оскільки винищувачі будуть розосереджені на оперативних аеродромах відразу на різних напрямках.

"Відповідно, пари або ланки винищувачів чергуватимуть на північному, південному, східному напрямках та в центрі країни, швидко злітаючи на перехоплення повітряних цілей, або реагуючи на погрози, що надходять з-за меж території України", - додали в міністерстві.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що F-16 передаватимуть не поштучно, а підрозділами.

Коли Україна може отримати F-16

Американська сторона попереджає, що на поставки F-16 для України потрібен час. Міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл наголошує, що союзники не мають наміру передавати літаки у значній кількості менш ніж через кілька місяців. Водночас він додав, що зазвичай для навчання потрібно понад 2 роки, тому у випадку з Україною йдеться про відносно короткі терміни.

Фото: Україна розраховує на F-16 вже восени (GettyImages)

В українському Міноборони на терміни дивляться набагато оптимістичніше.

"Вже цієї осені! Найбільший військово-повітряний блокбастер усіх часів! F-16 у небі України! Ми захистимо наше небо!", - йдеться у пості , опублікованому в офіційному Twitter-акаунті міністерства.

Коментуючи новини про F-16, президент Володимир Зеленський наголосив, що не може поки сказати, скільки літаків буде отримано і коли саме.

"Але ми прискорюватимемо це", - додав він.

Як F-16 допоможуть захистити Україну

Поки в США говорять про те, що поставки F-16 нібито не змінять хід російсько-української війни, у Києві впевнені, що тільки з ними вдасться виграти війну швидше. У тому числі тому, що одними засобами ППО неможливо перекрити все небо.

"Я вам скажу більше, коли будуть F-16, ми виграємо цю війну. Якщо ці літаки прийдуть в Україну, вони стануть на бойове чергування у різних регіонах на наших оперативних аеродромах", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

За його словами, якщо зважати на Білорусь, Придністров'я та чорноморське узбережжя, то лінія фронту становить понад 2 500 кілометрів. Власне, тому й потрібні F-16, які зможуть працювати по повітряних цілях, де немає ППО.

Крім того, вони суттєво підвищать інші бойові можливості. На сьогодні на озброєнні України стоять бомбардувальники Су-24, штурмовикт Су-25, важкі винищувачі Су-27 та багатоцільові МіГ-29. І F-16 здатні повністю їх замінити.

Фото: можливості F-16 (інфографіка Military Media Center)

Якщо коротко, то F-16 здатний панувати в українському небі та закрити його від російської авіації завдяки кільком аспектам.

Універсальність

F-16 крім повітряного бою може бути задіяний як тактичний бомбардувальник, елемент ППО і літак радіоелектронної боротьби.

Озброєння

F-16 здатні нести різноманітні засоби ураження:

ракети "повітря-повітря" - базові AIM-7 та AIM-120 AMRAAM (дальність ураження в режимі самонаведення до 180 км)

ракети "повітря-земля" - штурмова AGM-65 "Маверік", протикорабельна AGM-84 "Гарпун", протирадіолокаційна AGM-88 HARM та крилата ракета AGM-158 JASSM (HIMARS). Остання здатна вражати об'єкти на відстані 370 км

різні бомби - кориговані, вільнопадаючі, запальні та касетні

Маневровість та "далекоглядність"

F-16 трохи поступається МіГ-29 у маневровості, але ця різниця повністю нівелюється просунутою електронікою, яка дозволяє збити противника на далеких відстанях. Дальність виявлення цілей радаром AN/APG-80 становить майже 200 км, а прицільні контейнери AN/AAQ-33 Sniper, AN/AAQ-13 LANTIRN або AN/AAQ-28 LITENING дозволяють точно по них відпрацювати.

Масовість

F-16 є наймасовішим бойовим літаком 4-го покоління. Масовість передбачає розвинену інфраструктуру обслуговування і підтримки бойових здібностей. Тоді як дефіцит деталей для українських літаків радянського виробництва лише наростатиме.

На думку президента Володимира Зеленського, отримання F-16 стане історичним моментом не лише для України.

"Коли у нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не тільки для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки в Європі та світі", - заявив він на саміті G7 у Хіросімі.