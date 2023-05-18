США могут обучить украинских пилотов летать на F-16 за 4 месяца, - СМИ

Соединенные Штаты могут обучить украинских пилотов летать на истребителях F-16 всего за четыре месяца. Оценки пилотов, которые прошли обучение на летном тренажере, превзошли заявленные Пентагоном ожидания за две недели занятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yahoo News .

Издание сообщает, что получило внутреннюю оценку ВВС США, согласно которой обучение украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 займет гораздо меньше времени, чем неоднократно заявляли официальные лица Пентагона.

В документе, который был распространен среди ряда союзников по НАТО, содержится подробная оценка, проведенная в конце февраля и начале марта на базе Национальной гвардии ВВС Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162-е крыло ВВС США.

Согласно оценке, два украинских летчика, один из которых был квалифицирован на МиГ-29, а другой - на Су-27, не прошли "никакой формальной подготовки" на F-16, кроме краткого ознакомления. Затем их проверили на летном тренажере, проведя девять симуляционных испытаний общей продолжительностью 11,5 часов.

Оба украинских пилота были оценены четырьмя опытными инструкторами ВВС США, каждый из которых налетал тысячи часов на самолетах F-16.

Оценка, написанная подполковником Джаредом П. Уайтом из 162-го полка, заключает, что украинские пилоты смогли выполнить ряд "относительно технических" маневров в смоделированных условиях, таких как посадка самолета после потери двигателя по сценарию, называемому "пламя".

"После одной демонстрации ... оба пилота смогли успешно посадить самолет по схеме имитации пламени (SFO). Это относительно технический навык, который должен постоянно отрабатываться на протяжении всей карьеры пилота F-16", - говорится в документе.

Оба пилота также смогли "выполнить имитацию атаки, основываясь на параметрах, переданных во время полета на тренажере".

Авиационная коалиция

Украина сейчас работает над созданием авиационной коалиции. При этом премьер Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Британия, Нидерланды, Франция, Норвегия и Бельгия заявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.

Позиция США по F-16

В конце февраля президент США Джо Байден заявлял, что Украине "сейчас не нужны" американские истребители F-16. Однако уже сейчас в Конгрессе США призывают Байдена разблокировать поставки Украине истребителей F-16.

В то же время F-16 готовы передать Украине несколько европейских стран, но власти США все еще не разрешают начать на них обучение украинских пилотов.