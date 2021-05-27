Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair, а українців евакуювали з Сектора Газа: новини за 26 травня

Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку, українців евакуювали з Сектору Газа, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету. Детальніше про те, що сталося в середу, 26 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Інцидент з літаком Ryanair та затриманням Протасевича: нові заяви Лукашенка та останні новини

Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку. Він заявив, що літак після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Через це його посадили в Мінську.

Керівник "Украероруху" Андрій Ярмак відреагував на заяву та повідомив, що під час виконання транзитного рейсу авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса у повітряному просторі України повідомлень про нестандартну ситуацію на борту не було. Запитів на зміну плану польоту також не поступало.

Олександр Лукашенко також сказав, що засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич нібито брав участь у боях на Донбасі. Він нібито воював у складі батальйону "Азов".

Засновник і перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький, у свою чергу, заявив, що Протасевич не брав участі в бойових діях на сході України, а працював там як журналіст.

26 травня літак білоруської авіакомпанії "Белавіа", який здійснював рейс Мінськ-Барселона, не зміг потрапити в повітряний простір Польщі. Зробивши шість кіл поблизу польського кордону літак повернувся в Мінськ. Як виявилось, літак не пропустили через польський кордон, оскільки Франція заборонила йому заходити у свій повітряний простір.

Українців евакуювали з Сектору Газа

Українських громадян, які висловили бажання повернутися додому, евакуювали з Сектору Газа. Українців вивезли з Сектору Газа через територію Єгипту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба .зазначив, що операція з евакуації громадян України переносилася двічі. "Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", - додав він.

Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету

Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана коштом державного бюджету.

До цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.

"Українську правду" продали. Названо нового власника

Новим власником інтернет-видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Повідомляється, що засновник видання Олена Притула та Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять групі компаній Dragon Capital. Сторони також домовилися про те, що редакційна політика і підходи до роботи "Української правди" залишаться без змін.

Кличко розповів, коли подорожчає проїзд в метро і наскільки

Проїзд у метро Києва подорожчає. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку. Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер столиці Віталій Кличко.

Градоначальник заспокоїв людей і сказав, що до 20-25 гривень вартість проїзду в підземці підіймати не будуть. "Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20-25 грн. Підіймати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях", - підкреслив Кличко.

Стало відомо, які клуби можуть замінити "Реал", "Ювентус" і "Барселону" в ЛЧ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готується виключити "Реал", "Ювентус" і " Барселону" з Ліги чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. Їх місця в турнірі можуть зайняти клуби, які зайняли 5-6 місця в національних чемпіонатах.

За даними видання, УЄФА виключить ці команди з Ліги чемпіонів, оскільки вони досі не вийшли з Суперліги. Крім того, клубам загрожують великі штрафи.

В Україні оголосили штормове попередження: список областей

27 травня в Україні у деяких областях очікується погіршення погодніх умов. Прогнозують дощ та грози.

Так, небезпечні метеорологічні явища очікуються у північних областях - Сумській, Чернігівській та Житомирській. Крім того, дощі з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. У Києві та Київській області вдень також очікуються грози.