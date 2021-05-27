Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair, а українців евакуювали з Сектора Газа: новини за 26 травня

Олександр Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку, українців евакуювали з Сектору Газа, Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету. Детальніше про те, що сталося в середу, 26 травня, - в матеріалі РБК-Україна.
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Українців евакуювали з Сектору Газа
Українських громадян, які висловили бажання повернутися додому, евакуювали з Сектору Газа. Українців вивезли з Сектору Газа через територію Єгипту.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба .зазначив, що операція з евакуації громадян України переносилася двічі. "Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили", - додав він.
Україна отримала першу партію вакцини Pfizer, придбану за кошти держбюджету
Вранці 26 травня в Україну прибула партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Це перша поставка вакцини Pfizer, яка була придбана коштом державного бюджету.
До цього в Україну надійшли дві партії вакцини Pfizer, але за глобальним механізмом COVAX. В рамках цього механізму країни безкоштовно отримують вакцини від різних виробників.
"Українську правду" продали. Названо нового власника
Новим власником інтернет-видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.
Повідомляється, що засновник видання Олена Притула та Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять групі компаній Dragon Capital. Сторони також домовилися про те, що редакційна політика і підходи до роботи "Української правди" залишаться без змін.
Кличко розповів, коли подорожчає проїзд в метро і наскільки
Проїзд у метро Києва подорожчає. Рішення про підвищення тарифу буде прийматися влітку. Про це в ефірі телеканалу "Наш" заявив мер столиці Віталій Кличко.
Градоначальник заспокоїв людей і сказав, що до 20-25 гривень вартість проїзду в підземці підіймати не будуть. "Одне можу сказати, що тема підвищення тарифу назріла. Але можу гарантувати, що до 20-25 грн. Підіймати ми ні в якому разі не плануємо. Я не виключаю, що підвищення буде найближчим часом, але однозначно зробимо так, щоб це підвищення не вдарило сильно по людях", - підкреслив Кличко.
Стало відомо, які клуби можуть замінити "Реал", "Ювентус" і "Барселону" в ЛЧ
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готується виключити "Реал", "Ювентус" і " Барселону" з Ліги чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. Їх місця в турнірі можуть зайняти клуби, які зайняли 5-6 місця в національних чемпіонатах.
За даними видання, УЄФА виключить ці команди з Ліги чемпіонів, оскільки вони досі не вийшли з Суперліги. Крім того, клубам загрожують великі штрафи.
В Україні оголосили штормове попередження: список областей
27 травня в Україні у деяких областях очікується погіршення погодніх умов. Прогнозують дощ та грози.
Так, небезпечні метеорологічні явища очікуються у північних областях - Сумській, Чернігівській та Житомирській. Крім того, дощі з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей. У Києві та Київській області вдень також очікуються грози.