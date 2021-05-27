Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair, а украинцев эвакуировали из Сектора Газа: новости за 26 мая

Александр Лукашенко обвинил Украину в отказе принять Ryanair после сообщения о взрывчатке, украинцев эвакуировали из Сектора Газа, украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета. Подробнее о том, что произошло в среду, 26 мая, - в материале РБК-Украина.
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Украинцев эвакуировали из Сектора Газа
Украинских граждан, выразивших желание вернуться домой, эвакуировали из Сектора Газа. Украинцев вывезли из Сектора Газа через территорию Египта.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что операция по эвакуации граждан Украины переносилась дважды. "Украина и Египет приложили безумные усилия для создания безопасного коридора. Операция переносилась дважды, но мы это сделали", - добавил он.
Украина получила первую партию вакцины Pfizer, приобретенную за средства госбюджета
Утром 26 мая в Украину прибыла партия вакцины от коронавируса компании Pfizer. Это первая поставка вакцины Pfizer, которая была приобретена за счет государственного бюджета.
До этого в Украину поступили две партии вакцины Pfizer, но по глобальному механизму COVAX. В рамках этого механизма страны бесплатно получают вакцины от разных производителей.
"Украинскую правду" продали. Назван новый владелец
Новым собственником интернет-издания "Украинская правда" стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала. Все корпоративные права и активы переходят в группу компаний Dragon Capital.
Сообщается, что основатель издания Алена Притула и Фиала заключили соглашение, по условиям которого 100% корпоративных прав на издание и все его активы переходят группе компаний Dragon Capital. Стороны также договорились о том, что редакционная политика и подходы к работе "Украинской правды" останутся без изменений.
Кличко рассказал, когда подорожает проезд в метро и насколько
Проезд в метро Киева подорожает. Решение о повышении тарифа будет приниматься летом. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил мэр столицы Виталий Кличко.
Градоначальник успокоил людей и сказал, что до 20-25 гривен стоимость проезда в подземке подымать не будут. "Одно могу сказать, что тема повышения тарифа назрела. Но могу гарантировать, что до 20-25 грн поднимать мы ни в коем случае не планируем. Я не исключаю, что повышение будет в ближайшее время, но однозначно сделаем так, чтобы это повышение не ударило сильно по людям", - подчеркнул Кличко.
Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов в сезоне 2021-2022 годов. Их места в турнире могут занять клубы, которые заняли 5-6 места в национальных чемпионатах.
По данным издания, УЕФА исключит эти команды из Лиги чемпионов, поскольку они до сих пор не вышли из Суперлиги. Кроме того, клубам грозят крупные штрафы.
В Украине объявили штормовое предупреждение: список областей
27 мая в Украине в некоторых областях ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируют дождь и грозы.
Так, опасные метеорологические явления ожидаются в северных областях - Сумской, Черниговской и Житомирской. Кроме того, дожди с грозами следует ждать жителям Черкасской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областей. В Киеве и Киевской области днем также ожидаются грозы.