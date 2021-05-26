В Україні на завтра оголосили штормове попередження: список областей
Завтра в Україні у деяких областях очікується погіршення погодніх умов. Прогнозують дощ та грози.
Про це попередили в Укргідрометцентрі.
Так, небезпечні метеорологічні явища очікуються у північних областях - Сумській, Чернігівській та Житомирській.
Крім того, дощі з грозами слід чекати жителям Черкаської, Вінницької, Хмельницької та Чернівецької областей.
У Києві та Київській області завтра вдень також очікуються грози.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра в Україні обіцяють найтепліший день у "найближчій синоптичній перспективі".
РБК-Україна писало, що на 26 травня оголошено штормове попередження у північних, Вінницькій, Черкаській областях.
Також повідомлялося, що в червні в Україні середня місячна температура повітря очікується в межах 18-22 градусів тепла.