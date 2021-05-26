Лукашенко заявив про нібито участь Протасевича в боях на Донбасі

Олександр Лукашенко заявив, що засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич нібито брав участь у боях на Донбасі. Він нібито воював у складі батальйону "Азов".

За його словами, в літаку авіакомпанії Ryanair, який екстрено приземлився в Мінську 23 травня, нібито перебував "терорист".

"Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали двоє затриманих? Хто платив покидьку, який вбивав людей в братській Україні?" - сказав Лукашенко.

Засновник і перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький, у свою чергу, заявив, що Протасевич не брав участі в бойових діях на сході України, а працював там як журналіст. Він там отримав поранення, повідомив Білецький на своєму Telegram-каналі.

Сьогодні голова КДБ Білорусі повідомив, що Протасевич затриманий і зараз проводяться слідчі дії.

"Незаперечно, що дана особа повною мірою відповідає визначенню терориста, бойовика-найманця, учасника кривавих подій, пов'язаних з безчинствами і загибеллю населення на південному сході України", - заявив він.

Раніше батько Протасевича заявляв, що його син у 2014 році нібито брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії. Сам активіст публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста.