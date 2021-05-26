Лукашенко заявив про нібито участь Протасевича в боях на Донбасі
Олександр Лукашенко заявив, що засновник Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич нібито брав участь у боях на Донбасі. Він нібито воював у складі батальйону "Азов".
Про це повідомляє sb.by.
За його словами, в літаку авіакомпанії Ryanair, який екстрено приземлився в Мінську 23 травня, нібито перебував "терорист".
"Нехай західні захисники дадуть відповідь: на які спецслужби працювали двоє затриманих? Хто платив покидьку, який вбивав людей в братській Україні?" - сказав Лукашенко.
Засновник і перший командир батальйону "Азов" Андрій Білецький, у свою чергу, заявив, що Протасевич не брав участі в бойових діях на сході України, а працював там як журналіст. Він там отримав поранення, повідомив Білецький на своєму Telegram-каналі.
Сьогодні голова КДБ Білорусі повідомив, що Протасевич затриманий і зараз проводяться слідчі дії.
"Незаперечно, що дана особа повною мірою відповідає визначенню терориста, бойовика-найманця, учасника кривавих подій, пов'язаних з безчинствами і загибеллю населення на південному сході України", - заявив він.
Раніше батько Протасевича заявляв, що його син у 2014 році нібито брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії. Сам активіст публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста.
Нагадаємо, з серпня 202 року в Білорусі почалися масові протести, які тривали кілька місяців. Люди вимагали відставки Олександра Лукашенка.
Одним з передових опозиційних Telegram-каналів була NEXTA. У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника цього каналу Романа Протасевича.
Більше про інцидент з літаком Ryanair і його наслідки читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінський поворот. Чим Лукашенку загрожує історія з літаком Ryanair і чого побоюватися українцям".