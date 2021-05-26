"Українську правду" продали. Названо нового власника
Новим власником інтернет-видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.
Про це повідомляє "Українська правда".
Повідомляється, що засновник видання Олена Притула та Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять групі компаній Dragon Capital. Сторони також домовилися про те, що редакційна політика і підходи до роботи "Української правди" залишаться без змін.
Також повідомляється, що команда видання на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвой продовжить роботу в колишньому форматі у співпраці з Оленою Притулою, яка і надалі буде виконувати роль редактора-засновника.
Сам Фіала відзначив, що за аналогією з проектом НВ триватиме практика невтручання власника в редакційну політику "Української правди".
Нагадаємо, на прес-конференції в 2019 році президент Володимир Зеленський зацікавився фінансуванням видання "Новое время".
"До речі, я хотів запитати, а звідки гроші у компанії НВ, західні? Dragon Capital. Кінцевий бенефіціар - Томаш Фіала. Тобто українські ЗМІ фінансуються іноземними компаніями, я правильно розумію?", - сказав він і додав, що ЗМІ повинні бути незалежними і українськими.
Відзначимо, Томаш Фіала є CEO української інвестиційної компанії Dragon Capital. Інвестиційним партнером, серед інших, вказано фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management. Фіала входить до сотні найбагатших людей України.