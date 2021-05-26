"Українську правду" продали. Названо нового власника

Новим власником інтернет-видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Повідомляється, що засновник видання Олена Притула та Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять групі компаній Dragon Capital. Сторони також домовилися про те, що редакційна політика і підходи до роботи "Української правди" залишаться без змін.

Також повідомляється, що команда видання на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвой продовжить роботу в колишньому форматі у співпраці з Оленою Притулою, яка і надалі буде виконувати роль редактора-засновника.

Сам Фіала відзначив, що за аналогією з проектом НВ триватиме практика невтручання власника в редакційну політику "Української правди".