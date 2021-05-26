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"Українську правду" продали. Названо нового власника

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Середа 26 травня 2021 14:41
"Українську правду" продали. Названо нового власника Фото: гендиректор Dragon Capital Томаш Фіала (facebook com DragonCapitalUkraine)
Автор: РБК-Україна

Новим власником інтернет-видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. Всі корпоративні права і активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Про це повідомляє "Українська правда".

Повідомляється, що засновник видання Олена Притула та Фіала уклали угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання і всі його активи переходять групі компаній Dragon Capital. Сторони також домовилися про те, що редакційна політика і підходи до роботи "Української правди" залишаться без змін.

Також повідомляється, що команда видання на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвой продовжить роботу в колишньому форматі у співпраці з Оленою Притулою, яка і надалі буде виконувати роль редактора-засновника.

Сам Фіала відзначив, що за аналогією з проектом НВ триватиме практика невтручання власника в редакційну політику "Української правди".

Нагадаємо, на прес-конференції в 2019 році президент Володимир Зеленський зацікавився фінансуванням видання "Новое время".

"До речі, я хотів запитати, а звідки гроші у компанії НВ, західні? Dragon Capital. Кінцевий бенефіціар - Томаш Фіала. Тобто українські ЗМІ фінансуються іноземними компаніями, я правильно розумію?", - сказав він і додав, що ЗМІ повинні бути незалежними і українськими.

Відзначимо, Томаш Фіала є CEO української інвестиційної компанії Dragon Capital. Інвестиційним партнером, серед інших, вказано фонд американського фінансиста Джорджа Сороса Soros Fund Management. Фіала входить до сотні найбагатших людей України.

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Новини України Суспільство Dragon Capital Томаш Фіала
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