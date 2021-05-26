Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку
Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Через це його посадили в Мінську.
Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, повідомляє газета "СБ. Беларусь сегодня".
Він пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів.
"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?", - заявив він.
Він також заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня, а потім затримали його пасажира - опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Нагадаємо, Білорусь опублікувала стенограму переговорів пілота Ryanair з диспетчером.
Крім того, голова Ryanair заявив, що з рейсу, що екстрено сів у Мінську, могли зійти також агенти КДБ.