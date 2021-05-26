ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку

Новость на русском →
Мінськ, Середа 26 травня 2021 12:43
Лукашенко звинуватив Україну у відмові прийняти Ryanair після повідомлення про вибухівку Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що літак Ryanair після повідомлення про закладену бомбу не захотіли прийняти ні Вільнюс, ні Варшава, ні Львів, ні Київ. Через це його посадили в Мінську.

Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, повідомляє газета "СБ. Беларусь сегодня".

Він пояснив, чому командир екіпажу вирішив посадити літак в Мінську, коли до Вільнюса залишалося близько 70 кілометрів.

"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів чи Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?", - заявив він.

Він також заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло зі Швейцарії. Борт екстрено посадили в аеропорту Мінська 23 травня, а потім затримали його пасажира - опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Нагадаємо, Білорусь опублікувала стенограму переговорів пілота Ryanair з диспетчером.

Крім того, голова Ryanair заявив, що з рейсу, що екстрено сів у Мінську, могли зійти також агенти КДБ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Ryanair Олександр Лукашенко Україна
NEWS
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 3395 нових заражень коронавірусом
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій